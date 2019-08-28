宋家豪陳冠宇同場登板無失分 羅德勝樂天

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）日本職棒樂天金鷲的宋家豪及千葉羅德的陳冠宇今天同場登板，宋家豪投0.2局無失分，陳冠宇則是投2局無失分，終場羅德以5比4險勝樂天，陳冠宇奪第6個中繼點。

羅德1局上鈴木大地、井上晴哉及清田育宏接連安打，攻下1分；2局上靠著連續安打以及投手暴投，再攻下3分。3局下樂天三壘有人時，捕手發生捕逸，奉送1分；4局下樂天的布賴希（Jabari Blash）轟2分砲，不過羅德仍以4比3保有領先。

樂天台灣投手宋家豪在6局上二、三壘有人時登板，平澤大河採取強迫取分戰術，羅德再添1分，不過接下來讓荻野貴司擊出三壘滾地球出局，結束這個半局。總計宋家豪用9球投0.2局，沒有被敲安打，無失分，目前防禦率2.91。

6局下羅德台灣投手陳冠宇登板投球，雖然一開始被布賴希敲二壘安打，不過接下來連解決3名打者，沒有失分。第7局陳冠宇續投，被下水流昂敲安打，不過跑者盜壘失敗，再投出保送，接著連用2次滾地球解決打者。

總計陳冠宇用28球投2局，被敲2支安打，投1次保送，沒有失分，目前防禦率3.44。雖然8局下樂天的費南度（Luciano Fernando）敲1打點安打，不過終場羅德還是以5比4險勝樂天，陳冠宇收下本季第6個中繼點。（編輯：吳協昌）1080828