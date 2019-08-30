雙城本季客場141轟 刷新大聯盟紀錄

（中央社芝加哥29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB明尼蘇達雙城今天在客場以10比5擊敗芝加哥白襪，雙城打者凱夫和克隆分別開轟，球隊本季客場全壘打累計來到141轟，成為MLB史上單季客場開轟數最多球隊。

3局上，雙城第6棒打者凱夫（Jake Cave）鎖定白襪先發投手希茲（Dylan Cease）一顆時速84英里滑球，擊成左外野方向全壘打，這是雙城本季在客場的第139發全壘打，超越舊金山巨人2001年創下的138轟紀錄。

緊接著上場打擊的克隆（C.J. Cron）也開轟，上演背靠背煙火秀，3局打完雙城就以8比0大幅領先白襪。凱夫在7局上又扛出一發陽春砲，個人今天繳出雙響砲表現。

儘管試圖力挽狂瀾的白襪在9局下打回2分，終場仍不敵雙城以5比10敗陣。

雙城今年全壘打產量驚人，目前打完133場例行賽，全壘打總數已來到261轟，陣中多達7名打者至少20轟。

雙城先發投手貝里奧斯（Jose Berrios）今天主投6局被敲7安失3分，送出8次三振、2次保送，笑納個人本季第11場勝投。

白襪全隊共敲12支安打，先發投手希茲只投2局就挨了10支安打，失掉8分全是自責分，防禦率來到6.92，苦吞個人本季第7敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080830