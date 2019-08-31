波特蘭菁英賽第2輪 徐薇淩並列第15

（中央社記者黃巧雯台北31日綜合報導）台灣旅美高球女將徐薇淩今天在LPGA波特蘭菁英賽第2輪繳出低於標準3桿的69桿，累計兩天135桿，並列第15，另一名台灣女將錢珮芸則以136桿，並列第23。

澳洲高球女將葛林（Hannah Green）今年6月在LPGA年度大賽之一的女子PGA錦標賽奪得生涯首冠，這次在波特蘭菁英賽狀況絕佳，首輪64桿暫居第一後，次輪再抓下7鳥、1老鷹，單日打出低於標準9桿的63桿。

葛林連2天繳出完美、無柏忌表現，兩回合以低於標準17桿的127桿作收，暫時獨居排頭，領先並列第2名的南韓女將金世煐（Kim Sei-young）、朴城炫（Park Sung-hyun），多達5桿。

徐薇淩上週在加拿大女子高球公開賽第3回合一度衝上第4，可惜最終輪爆桿，錯失爭冠機會，以並列第25名作收。

徐薇淩本週轉戰LPGA波特蘭菁英賽，昨天首輪手感火熱，繳出66桿，並列第5，今天第2回合從第一洞出發，開賽狀況不錯，第3、4洞連續捕鳥，但卻在第5洞突然遭遇亂流，吞下柏忌，短暫回穩、在第7洞射下1鳥後，又在第9洞苦吞柏忌。

徐薇淩轉場後，表現平穩，再射下2鳥，今天以69桿繳卡，兩回合合計低於標準9桿的135桿，並列第15。

另外，錢珮芸表現漸入佳境，儘管今天苦吞1柏忌，但也捕獲6鳥，單日打出67桿，兩回合以136桿，排名從並列34，升至並列23。（編輯：方沛清）1080831