桃猿新人加盟儀式 蘇俊璋背號00重新開始

（中央社記者楊啟芳桃園1日電）Lamigo桃猿今天在賽前為季中選秀進來的新人蘇俊璋、李承禎、林澤彬舉辦新人加盟儀式，其中第1指名蘇俊璋已經開始進牛棚練投，背號選擇「00」，帶有重新開始的含意。

蘇俊璋來自文化大學，簽約金新台幣480萬元，目前在二軍已經進過3次牛棚練投，從投20顆球開始，一次加10顆，慢慢增加強度。蘇俊璋表示，狀況還不錯，下星期就會在二軍比賽。

蘇俊璋認為，職棒跟業餘最大的不同是賽季長短，之後還要學習怎麼調適。對於自己的特點，他指出，在場上比較不會有恐懼，但經驗和觀念還可以更好。至於背號選擇特別的「00」，他則說：「之前是18號，但有人穿了，選這個號碼就代表重新開始。」

第2指名李承禎來自平鎮高中，也是投手，簽約金350萬元，8月26日才簽約，是本屆桃猿最晚簽約的新秀。李承禎這星期才向球隊報到，不過已經有去嘉義二軍練習，與同樣來自平鎮的江國謙、成晉最熟，李承禎說：「他們有叮嚀我心態上要準備好，也有鼓勵我。」

李承禎表示，進入職棒後會以先發投手為主，希望跟同隊的學長王溢正看齊，李承禎說：「因為學長表現很穩定。」

第3指名林澤彬為內野手，守備位置以二壘、游擊為主，簽約金300萬元，已經在二軍出賽4場，敲出2支安打。林澤彬說：「因為之前空了2個月沒有練習，剛進職棒有點跟不上，強度差很多，希望能趕快適應比賽狀況。」（編輯：唐聲揚）1080901