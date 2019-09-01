U18中華隊險勝西班牙 第4棒李灝宇突破低潮

U18世界盃棒球賽中華隊第3戰對上西班牙，第4棒李灝宇（圖）1日突破低潮，4打數敲出2支二壘安打，包辦1分打點、跑回2分，中華隊最終以5比4奪勝。（資料照片）中央社記者謝靜雯攝 108年9月1日

（中央社記者楊啟芳台北1日電）U18世界盃棒球賽中華隊第3戰對上西班牙，第4棒李灝宇敲出2支二壘安打，包辦1分打點、跑回2分，雖然中華隊8局上被攻3分遇到危機，不過最終還是順利以5比4奪下第2勝。

中華隊在2局下展開攻勢，李灝宇選到保送後，靠著暴投上二壘，羅暐捷再敲出安打，帶有1分打點。3局下鄭宗哲、李灝宇都敲出安打，各帶有1分打點，再添2分。4局下林政華獲保送後，林瑞鈞、何恆佑都遭觸身球，形成滿壘，岳政華再選到保送，擠回1分，取得4比0領先。

5局上雖然西班牙攻下1分，不過7局下李灝宇敲出二壘安打後，林子豪敲安打，帶有1分打點，林政華、林辰勳也都敲安打，形成滿壘，但之後沒辦法再得分。

中華隊在8局上遇到危機，投手潘文輝被敲二壘安打後，投出觸身球。之後投手換上余謙，被敲二壘安打掉2分，再出現暴投失1分，不過最後投出三振，順利守成，終場中華隊以5比4擊退西班牙，拿下第2勝，晉級複賽機會大增，明天將交手日本。

中華隊先發投手林昱珉主投6.2局，僅被敲1支安打，投3次保送，飆出8次三振，失1分，奪下勝投。第2任投手潘文輝投1局，被敲1支安打，失2分；余謙則是投1.1局，被敲1支安打，送出4次三振，失1分但非責失，拿下救援成功。

中華隊第4棒李灝宇雖然前2場沒有敲安打，不過今天4打數敲出2支二壘安打，包辦1分打點、跑回2分，突破低潮。（編輯：黃世雅）1080901