U18中華抗日王彥程先發 開打時間因雨未定

U18世界盃棒球賽，中華隊2日將與勁敵日本交手，由去年在亞洲青棒錦標賽技壓甲子園名投的王彥程（圖）先發，盼為中華隊搶勝，爭取晉級複賽好順位。中央社記者謝靜雯釜山攝 108年9月2日

（中央社記者謝靜雯釜山2日電）U18世界盃棒球賽，中華隊今天將與勁敵日本交手，由去年在亞洲青棒錦標賽技壓甲子園名投的王彥程先發，盼為中華隊搶勝，爭取晉級複賽好順位，教練團推測日本將由奧川恭伸先發。

U18世界盃棒球賽8月30日起在韓國釜山機張郡開打，中華隊預賽首戰以4比1擊敗巴拿馬，第2場比賽以1比8不敵美國，昨天與此次實力不差的西班牙隊交手，以5比4拿勝，目前預賽戰績2勝1敗，今天將與目前預賽戰績3勝、暫居分組排名第一的日本隊交手。

日本隊昨天與挑戰世界盃5連霸的美國隊交手，打線爆發，終場以16比7拿下勝利，也讓日本隊更添自信心；中華隊昨天擊敗西班牙，離6強複賽（超級循環賽）又更近了一步，今天派出王彥程先發搶勝，希望爭取更好的順位晉級複賽。

王彥程去年在亞洲青棒錦標賽與日本交手，9局完投壓制日本隊打線，率隊晉級冠軍戰，一戰成名後卻經歷一段較長的低潮，集訓赴日本移地訓練期間，正式收到日職樂天隊合約，此次打U18世青也是業餘生涯最後一個國際賽。

王彥程坦言職棒球員身分是壓力，但希望對團隊有貢獻，「要求自己做什麼事情都要像個職棒球員」，昨天回到飯店有再研究日本隊資料，今天比賽全力搶勝。

日本隊投手群中的奧川恭伸被評斷為完成度最高的投手，目前在U18預賽還沒有正式亮相，中華隊教練團預測，日本隊有可能派出奧川恭伸先發對中華隊；奧川恭伸昨天有進牛棚練投，用6分力練投，感覺不錯，也確認投球姿勢，全力備戰。

釜山地區這兩天雨勢不斷，今天早上中國和荷蘭比賽因雨延期，原訂台灣時間11時開打的比賽因雨延至下午1時30分，中華隊原訂台灣時間下午5時比賽，開打時間未定。（編輯：管中維）1080902