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U18世界盃複賽6隊出爐 澳洲唯一帶2勝晉級

最新更新：2019/09/04 17:37

（中央社記者謝靜雯台北4日電）U18世界盃棒球賽今天預賽全部結束，預賽A組澳洲隊今天與加拿隊大交手，澳洲隊打線發揮，終場以7比6拿勝，複賽6支晉級隊伍確定，澳洲隊是唯一帶著2勝晉級複賽的隊伍。

U18世界盃棒球賽8月30日起在韓國釜山機張郡開打，原訂預賽賽程昨天結束、今天各隊輪空，因為前幾日釜山地區雨勢不斷，預賽有4場比賽移至今天舉行。

中華隊昨天擊敗南非隊，B組日本、美國、中華隊預賽戰績皆為4勝1敗，順利晉級6強複賽（超級循環賽），預賽對戰成績帶入複賽，中華、日本、美國各帶著1勝1敗晉級。

A組澳洲隊今天與加拿大隊交手，澳洲隊首局靠著接連保送、野手選擇、失誤，先馳得點，3局再靠著兩支二壘打拿下第2分；加拿大前4局沒有拿下分數，5局靠著單局3支安打，包括1發2分砲，攻下4分、翻轉戰局。

澳洲隊6局追分，靠著接連安打，單局追回3分，再度以5比4要回領先，8局上半澳洲隊再多拿2分保險分，加拿大下半局追回2分，沒能延續攻勢，澳洲順利拿下勝利。

A組分組預賽澳洲、加拿大、荷蘭戰績同為3勝2敗、對戰戰績互咬，比較對戰優質率後（TQB）由加拿大和澳洲晉級；韓國隊分組排名第一，但預賽唯一敗仗就是不敵澳洲隊，韓國帶著1勝1敗晉級，澳洲隊則是唯一帶著2勝晉級的隊伍，加拿大隊帶著2敗戰績晉級複賽，複賽將於明天開打。（編輯：吳協昌）1080904

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