張育成連2場敲安還選到保送 印地安人勝雙城

（中央社記者楊啟芳台北7日綜合報導）克里夫蘭印地安人台灣選手張育成今天在對明尼蘇達雙城隊的比賽，3打數敲1支安打，連2場出賽有安打，還選到1次保送，印地安人也在延長賽11局以6比2擊退雙城。

印地安人今天對雙城的比賽，在雙城主場的明尼蘇達州標靶球場（Target Field）舉行，張育成先發打第9棒，擔任三壘手。3局上張育成擊出中外野飛球出局，不過下一棒林多（Francisco Lindor）敲出陽春砲，印地安人先馳得點。

4局下雙城的克隆（C.J. Cron）敲出1打點二壘安打，追平比數，5局下雙城再靠著連3支安打，攻下1分。不過8局上印地安人的麥卡多（Oscar Mercado）敲三壘安打後，浦格（Yasiel Puig）擊出高飛犧牲打，形成2比2平手，雙方戰至延長賽。

11局上印地安人攻下大局，培瑞斯（Roberto Perez）、林多各敲1打點安打後，麥卡多再補上2打點安打，終場印地安人就以6比2擊退雙城。

此戰總計張育成打3打數，在第5局敲出右半邊安打，連2場出賽有安打演出，第7局選到保送，11局上被換代打。目前張育成在大聯盟出賽12場，34打數敲出8支安打，有3分打點，打擊率2成35。（編輯：張芷瑄）1080907