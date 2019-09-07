台北羽賽逆轉晉決賽 邰智源讚周天成心臟大顆

台灣羽球一哥周天成（右）7日在2019台北羽球公開賽4強賽中逆轉奪勝晉決賽，到場為周天成加油的藝人邰智源（左），受訪稱讚周天成心臟很大顆，也看好周天成將奪冠。中央社記者黃巧雯攝 108年9月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣羽球一哥周天成今天在台北羽球公開賽4強賽，逆轉闖進決賽，今天到場為周天成加油的藝人邰智源稱讚，周天成心臟很大顆，也看好周天成最後一定可以奪冠。

藝人邰智源曾邀請周天成錄製「一日系列」節目，除了參與周天成訓練過程外，邰智源當時還與周天成分持球拍與平底鍋對打。

邰智源今天到台北小巨蛋觀看周天成4強賽，賽後也與周天成相見歡，看到周天成以23比25丟掉首局時，邰智源坦言，讓他相當緊張、害怕，而周天成最終逆轉勝，讓他不禁稱讚周天成心臟很大顆。

周天成透露，賽前就得知邰智源會到場，就像先前拍攝「一日系列」一樣，設法展現最好態度展現給他們看，他認為能讓他們見證到選手在場上成果，是一件很棒的事情。

周天成今天4強賽以23比25、21比10、21比13逆轉擊退印尼選手謝薩（Shesar Hiren Rhustavito），挺進決賽，邰智源也看好周天成，明天一定會奪冠。（編輯：吳協昌）1080907