周天成逆轉晉決賽 8日拚台北羽賽第3冠[影]

（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣羽球一哥周天成今天在台北羽球公開賽4強賽，激戰3局、69分鐘，以23比25、21比10、21比13逆轉擊退印尼選手謝薩，闖進決賽，明天將與南韓選手許侊熙爭冠。

周天成2016、2017年曾在台北羽球公開賽締造男單2連霸，但去年在4強賽止步，無緣3連霸，明天將尋求個人在此賽事第3冠，以及本季繼印尼、泰國公開賽後的第3座金盃。

台北羽球公開賽在台北小巨蛋舉行，周天成昨天遭遇到馬來西亞選手詹俊為，激戰3局才驚險闖進4強，今天迎戰世界排名第34的印尼選手謝薩（Shesar Hiren Rhustavito）。

周天成開賽先以1比6暫居下風後，及時回神，不僅扳平戰局，還反倒以20比19超前，但周天成浪費了2個局點都未能將首局拿下，對手同樣未能把握前2個局點，直到第3個局點出現後，謝薩才以25比23搶下首局。

周天成第2局重新調整節奏，帶著11比5領先進入技術暫停，對手在暫停過後，一度追成僅剩3分差，周天成隨後趁著對手頻頻發生回球掛網，連得8分，並以21比10扳回一城。

台灣羽球男子好手周天成（圖）7日在2019台北羽球公開賽男單4強戰，與印尼對手連戰3局，以23比25、21比10、21比13奪下冠軍戰門票，賽後開心吶喊。中央社記者徐肇昌攝 108年9月7日

周天成決勝局乘勝追擊，打出6比1攻勢，一路領先，並以21比13獲勝，收下決賽門票，明天決賽對手將是世界排名第47的南韓選手許侊熙（Heo Kwang Hee）。

周天成表示，第一局戰況膠著，在20比19領先時，發球沒進，他坦言氣勢有受到影響，但他要自己微笑以對，「希望自己還可以再去面對，再提振起來」。

周天成認為，對手將球控制地很好，而自己後續同樣發揮自身專長「控制」，加上不停調動對手，消耗對方體力，最後拿下勝利。

繼2016、2017年後，再度闖進決賽，談到其中的轉變，周天成開玩笑地說：「不同地方是我今年29歲。」

周天成指出，每次比賽都是新的開始，要往前看、一步步去做，他強調以前成績不代表什麼，必須更專注下一場球，下一場比賽還是0比0開始，還是要把自己態度做好。（編輯：張芷瑄）1080907

台灣「羽球一哥」周天成（圖）7日下午在2019台北羽球公開賽男單4強賽中激戰3局，成功擊敗印尼對手，取得冠軍戰門票。中央社記者徐肇昌攝 108年9月7日