擊敗同袍安洗瑩 成池鉉台北羽賽拚第4冠

南韓女將成池鉉（圖）7日在台北羽球公開賽以21比19、21比15直落二擊敗17歲南韓「天才少女」安洗瑩，今年首闖決賽，將挑戰在此賽事第4冠。中央社記者黃巧雯攝 108年9月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）南韓女將成池鉉今年再度來到台灣幸運地出賽，今天在台北羽球公開賽以21比19、21比15直落二橫掃17歲南韓「天才少女」安洗瑩，今年首闖決賽，將挑戰在此賽事第4冠。

世界排名第12的成池鉉（Sung Ji Hyun）曾在台北羽球公開賽拿下3座女單冠軍，而安洗瑩（An Se Young）儘管目前世界排名暫居第28，但今年曾在紐西蘭公開賽決賽擊敗中國前球后李雪芮，並在蘇迪曼扳倒台灣羽球一姐戴資穎，備受矚目。

2人曾在去年韓國羽球大師賽碰頭，鏖戰3局，由成池鉉勝出，這次在台北小巨蛋舉行的台北羽球公開賽4強賽再度對決，安洗瑩開賽一度以6比2占上風，成池鉉後來居上，雙方短暫拉鋸後，成池鉉驚險以21比19搶下首局。

成池鉉第2局一度陷入3比5落後，隨即拉出一波10比0攻勢逆轉超前、奠定勝基，最終以21比15勝出，收下決賽門票，但2人接下來還將在9月下旬韓國公開賽再度對決。

成池鉉賽後受訪時坦言，與同樣來自南韓的選手交手，有點緊張，特別是面對像安洗瑩這類難纏、失誤少的選手，但她強調，還是有努力地發揮。

成池鉉也大方稱讚安洗瑩自前一次交手後，各方面都進步很多，她也要安洗瑩未來好好表現就好，不要有太大負擔。

成池鉉今年僅在BWF世界羽球巡迴賽超級300系列瑞士羽球公開賽闖進準決賽，今天確定闖進決賽後，為個人本季最佳的成績，她也開心地說：「台北就像她的第2個故鄉。」（編輯：張芷瑄）1080907