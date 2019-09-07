關鍵分未掌握 王齊麟與李洋台北羽賽無緣決賽

2019台北羽球公開賽7日賽程持續，台灣男雙組合李洋（右）與王齊麟（左）在4強戰中以21比19、23比25、21比23不敵韓國好手，無緣冠軍。中央社記者徐肇昌攝 108年9月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣男雙組合王齊麟與李洋今天在台北羽球公開賽4強賽，先盛後衰，第2、3局關鍵分未能掌握，最終以21比19、23比25、21比23不敵南韓組合，台將僅台灣一哥周天成闖進決賽。

王齊麟2017、2018年與陳宏麟聯手在台北羽球公開賽締造男雙2連霸的紀錄，這次首度與李洋搭檔參加台北公開賽，可惜未能延續台灣男雙冠軍紀錄。

世界排名第10的王齊麟與李洋這次在台北小巨蛋舉行的台北羽球公開賽，除了首輪大戰3局外，16強賽、8強賽都以直落二晉級，今天與世界排名第18的南韓組合徐承宰與催率圭爭奪決賽門票。

兩組人馬今年曾3度對決，王齊麟與李洋在8月泰國公開賽、世界羽球錦標賽苦吞2連敗，生涯對戰以1勝2敗暫居下風。

王齊麟與李洋首局在13比17落後時及時回穩，打出7比1攻勢，並以21比19先下一城。雙方第2局比分互咬，王齊麟與李洋一度握有領先3分優勢，但遭對手反超，「麟洋配」依舊苦苦追趕，一連化解對手4個局點，仍未能逆轉戰局，以23比25讓出。

決勝局戰況同樣膠著，雙方差距不超過3分，在14比15落後情況下，王齊麟與李洋發揮韌性，一度連搶4分、以18比15領先，可惜再度遭對手逆轉，最終以21比23吞敗。

李洋表示，過去與對方3度交手，雙方實力都在伯仲之間，今天第2、3局都曾領先，後段才被逆轉，他認為關鍵在於「幾顆處理球，比較沒那麼扎實，對方進攻沒有擋下來」。他分析，對手在關鍵分時，比他們更敢去發揮、不怕失誤，反觀他和王齊麟因急於想要拿下比賽，而打法稍嫌保守。

談到腰部傷勢，王齊麟表示，還在控制中，他認為自己在今天比賽可能還是太急。（編輯：黃世雅）1080907

2019台北羽球公開賽男雙4強戰7日進行，台灣羽球選手李洋（前）與王齊麟（後）搭檔迎戰韓國好手，可惜終場吞敗，無緣進入決賽。中央社記者徐肇昌攝 108年9月7日