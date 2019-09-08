U18與美爭冠余謙扛先發 力拚中華隊史第3冠

U18世界盃棒球賽中華隊睽違9年再打入冠軍戰，中華隊派出此次最令人「驚豔」的投手余謙先發，力拚隊史第3冠。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北8日電）U18世界盃棒球賽中華隊睽違9年再打入冠軍戰，今晚將與美國隊爭冠，中華隊派出此次最令人「驚豔」的投手余謙先發，力拚隊史第3冠，余謙也要在世界盃舞台投出價值拚旅外機會。

中華隊上一次在U18世界盃棒球賽打入冠軍在2010年，當時冠軍戰擊敗澳洲隊、拿下U18隊史第2冠，前兩屆U18中華隊都沒能打入6強，此屆比賽在韓國釜山機張郡舉行，中華隊今天賽前8戰打完，戰績6勝2敗，預賽唯一不敵美國，昨天複賽最後一戰輸給加拿大，冠軍戰將於台灣時間下午5時開打。

中華隊近年在U18與美國隊交手勝少敗多，今年預賽交手以1比8吞敗，目前U18世界盃對戰4連敗，上一次在U18世界盃擊敗美國為2006年預賽，中華隊上一次在U18世界盃冠軍戰與美國交手為1999年，當時以9比10不敵。

美國隊此次力拚5連霸，中華隊則力拚隊史第3冠，中華隊此次比賽投手群表現亮眼，冠軍戰將由集訓期間狀況一直維持不錯的余謙扛先發，余謙第一次穿上中華代表隊球衣，就要在關鍵戰扛先發，也展現強烈搶勝企圖。

余謙近半年來投球極速、均速進步幅度大，極速進步約5公里，在先前台美U18交流賽飆出最快球速149公里，是總教練周宗志點名進步最多的投手，周宗志對余謙有信心，指出他投球穩定性高，而林昱珉、潘文輝、陳柏毓將在牛棚待命。

余謙今年從台東體中畢業，一度表態要投入中職選秀，後來聽從家人的意見暫緩，此次從台美交流賽開始，到預賽2場後援出賽都有不錯表現，吸引球探目光，高張力冠軍戰力拚好成績，也是替自己爭取旅外機會和身價的好舞台。（編輯：方沛清）1080908