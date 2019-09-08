u21女子亞洲盃曲棍球賽 中華台北好手盼奪金

2019年u21女子亞洲盃曲棍球錦標賽9日開打，中華台北將率先對陣斯里蘭卡，盼能在這次賽事中連戰皆捷奪金，圖為中華台北隊員合影。（中華台北曲棍球協會提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年9月8日

（中央社記者黃自強新加坡8日專電）2019年u21女子亞洲盃曲棍球錦標賽明天開打，實力強勁的中華台北女子曲棍球年輕好手將率先對陣斯里蘭卡，盼能在這次賽事中連戰皆捷，奪下金牌。

這項錦標賽9日起將在盛港球場舉行7天賽事，台灣由中華台北曲棍球協會秘書長吳志朋率隊參賽。

吳志朋今天告訴中央社記者，這次有中華台北、新加坡、香港、孟加拉、斯里蘭卡、烏茲別克等6支隊伍參賽。

他表示，今年由林敏男、劉國錢、張俊秀、鍾金維等人組成教練團，先從台灣高中隊伍內挑選24名年輕好手、再於南投縣竹山高中曲棍球場密集訓練，最後挑選18名優秀選手參賽。

吳志朋指出，中華台北這次實力強勁，選手年齡平均約16.5歲，如果正常發揮實力，預估可獲前3名，不排除有奪金機會。

他強調，亞洲女子曲棍球會員約有40個國家，其中以印度實力最佳，但中華台北實力也在水準之上，去年於亞洲運動會獲第8名，近10年平均成績都在前8名。（編輯：陳永昌）1080908