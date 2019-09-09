U18小將凱旋歸國 民眾英雄式歡迎

（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）U18世界盃棒球賽冠軍戰，中華隊粉碎美國5連霸美夢，睽違9年後奪冠，抱回隊史第3冠，投手余謙更獲選為大會最有價值球員。隊員們在今天下午返抵國門，受到英雄式熱烈歡迎。

中華隊先發投手余謙昨晚在冠軍賽投6.2局，僅被敲出3支安打，飆出7次三振、無失分，中華隊終場以2比1驚險贏球，睽違9年再奪冠，也是繼1983年、2010年後再度拿下冠軍，抱回隊史第3冠。

拿下大會最有價值球員（MVP）的余謙受訪表示，直到現在還想著冠軍賽的畫面，心情依舊亢奮，很享受那場比賽，也是個很美好的回憶。拿到大會MVP還是要保持謙虛、不要太高調，未來也會好好練習。

他說，這是自己第一次在冠軍賽擔任先發投手，但不覺得壓力很大，就是盡量享受比賽，未來會先到大學就讀，再爭取旅外的機會。

中華隊總教練周宗志受訪表示，選手都是接連打了王貞治盃及玉山盃比賽，緊接著就展開藍白對抗賽，再銜接集訓，在將近3個月的過程中選手們都很辛苦。現在的賽制，可能必須在10天內打9場比賽，連續出賽造成的疲勞一定會對選手造成很大的困擾。

周宗志指出，這次可以奪冠，主要是選手們都很團結，大家目標一致地想把冠軍帶回台灣。這是團隊一直以來的目標，也是個人在棒球生涯裡所訂定的很大目標，很高興這些小選手們幫自己完成。

前往接機的體育署長高俊雄受訪表示，這次U18比賽非常困難，大家都派出精銳盼爭取好排名，中華隊先前與美國隊的比賽雖然輸多勝少，但在最後的冠軍戰，隊員們發揮信心、應用情蒐，把整體戰力發揮得淋漓盡致，球隊以充分發揮團隊戰力的精神拿下冠軍。

高俊雄指出，U18棒球中斷多年後重新奪冠軍，讓國人都很振奮，因為台灣把棒球當成國球，這次的比賽也充分顯示基層棒球多年的扎根及進階學習；至於接下來的奧運賽，期待隊員們能從U18及U12小國手身上學習到相信自己，為成功找方法來超越自己的態度與精神。‭（編輯：戴光育）1080‬909

甫落幕的U18世界盃棒球賽，中華小將表現出色，成功奪下隊史第3冠，9日凱旋返台，體育署長高俊雄（前右）親自前往接機，並與拿下大會MVP的余謙（前左）開心合影。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年9月9日