張栩在台捍衛名人頭銜 將感謝化為動力

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣旅日棋士張栩去年奪回名人頭銜，今年接受年僅19歲日本小將芝野虎丸挑戰，明天兩人將在台灣進行名人戰第2局對局，他們紛紛表示盼能全力以赴，下出精彩對局。

名人戰是日本三大頭銜（名人、棋聖、本因坊）戰之一，冠軍獎金高達3100萬日幣（約新台幣916萬），去年張栩在名人賽擊敗井山裕太，相隔9年後重新奪回名人頭銜，今年則面對芝野虎丸的強力挑戰。

名人賽採7局4勝制，張栩在第1局先馳得點的優勢下，第2局將於明天上午9時起，在香格里拉台北遠東國際大飯店，進行為期2天的對弈。

張栩表示，這次名人賽能來台北舉辦，必須要感謝很多人，做為一名棋手他感覺非常幸運也非常幸福，而明天馬上就要開始比賽了，「只能把這種感謝的心情化為力量，希望在棋盤上有好的表現，共同下出精彩的對局來感謝大家。」

芝野虎丸先用中文自我介紹，接著透露，這次因為是在台灣進行名人賽第2局對局，因此他想大部分的棋迷，應該都是張栩名人的支持者，他也不忘自我打氣地說：「我還是會好好努力去下棋的。」

這次促成名人賽來台舉辦推手之一的海峰棋院董事長林文伯，強調當然是力挺自家人的張栩，他並透露張栩在6年前丟掉所有頭銜，且在年輕世代崛起的棋界捲土重來，非常不容易，他盼透過這次比賽，能讓台灣更多人認識圍棋，甚至愛上圍棋。（編輯：謝雅竹）1080909