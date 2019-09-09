陳冠宇後援12球解決4人無失分 羅德勝軟銀

（中央社記者謝靜雯台北9日電）旅日羅德隊投手陳冠宇今天與軟銀隊比賽8局登板後援解危，陳冠宇總計投1.1局，用12球解決4人，投出2次三振、無失分，羅德終場11比6拿勝，本季目前為止與軟銀對戰戰績17勝8敗。

羅德隊與軟銀隊6日起在福岡巨蛋打4連戰，今天系列賽最後一戰，羅德隊首局靠著岡大海中外野方向二壘打，再靠著高飛犧牲打拿下第1分，3局再靠著單局3次保送、3支安打，包括岡大海的2分砲，單局攻下4分、拉開領先差距。

軟銀隊前3局沒有拿下分數，4局靠著柳田悠岐安打及觸身球保送、松田宣浩二壘打追回2分。羅德隊5局再起攻勢，靠著中村獎吾安打、接連保送、滾地球、高飛犧牲打單局再添2分。

羅德隊6局平澤大河安打開啟攻勢、短打推進，鈴木大地選到保送，中村獎吾、井上晴哉接連安打，羅德隊再拿2分保險分，軟銀隊7局下半追回1分，羅德8局再添2分，將領先差距拉開至11比3領先。

軟銀隊8局下半反攻，洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）敲出2分砲，2人出局後再連敲2支安打送回團隊第6分，陳冠宇接手後援止血，三振牧原大成，瓦解軟銀隊攻勢。

陳冠宇9局續投，連抓3個出局數，今天總計用12球投1.1局，沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，替球隊守住勝利，連2場出賽無失分，賽後防禦率3.91。羅德隊本季特別會打軟銀隊，加上今天比賽拿下勝利，本季25場對戰戰績17勝8敗。（編輯：張雅淨）1080909