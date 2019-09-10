陽岱鋼替補打擊沒表現 王柏融連13打數無安打

（中央社記者謝靜雯台北10日電）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼、火腿隊野手王柏融今天比賽都沒有先發出賽，但都在比賽後半段替補上場，陽岱鋼1打數敲出游擊方向滾地球出局，王柏融無安打、近期連13打數無安打。

巨人隊今天與橫濱隊交手，陽岱鋼沒有排在先發打序中，8局下半接替守右外野，9局打擊機會，敲出游擊方向滾地球出局，今天總計1打數沒有安打表現，近兩場出賽沒有安打，賽後打擊率2成86。

今天比賽前2局兩隊都沒拿下分數，橫濱隊3局下半靠著陽春砲先馳得點，巨人隊直到6局才有得分攻勢，靠著岡本和真2分砲、一棒超前比分。

8局巨人隊再靠著安打、犧牲短打、高飛犧牲打拿下團隊第3分，岡本和真單場雙響砲，陽春砲幫助球隊多添保險分。橫濱隊9局靠著陽春砲追分，但攻勢沒有延續，以2比4吞下敗仗。

火腿隊王柏融近期打擊狀況不理想，今天賽前連12打數沒有安打，今天先在二軍與羅德隊比賽出賽敲出3分砲，晚間比賽到東京巨蛋與一軍會合、板凳待命。

火腿隊今天一軍與羅德隊比賽，王柏融9局上半接替守左外野，9局下半打擊機會，敲出中外野方向飛球出局，近13打數沒有安打表現，賽後打擊率2成56。

今天比賽羅德隊打線發揮，全場敲出12支安打，包括洋砲馬丁（Leonys Martin）的兩分砲，終場以10比2拿勝，火腿隊中止近期3連勝。（編輯：張雅淨）1080910