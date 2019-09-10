世足資格賽尼泊爾比斯塔獨進2球 中華隊0比2吞敗

中華男足（藍衣）10日晚間在台北田徑場迎戰世界排名166名的尼泊爾隊（紅衣），可惜中華隊最終以0比2不敵尼泊爾，賽後雙方球員擊掌致意。中央社記者張新偉攝 108年9月10日

（中央社記者龍柏安台北10日電）開賽才3分鐘，尼泊爾前鋒比斯塔（Anjan Bista）就率先破門，彷彿給了中華男足一記重擊，而他在第62分鐘進的第2顆球，無疑就是在地主的傷口上灑鹽。

2022卡達世界盃亞洲區資格賽第2輪，今晚在台北田徑場進行中華男足與尼泊爾之戰，世界排名166的尼泊爾靠著比斯塔一人包辦兩顆進球的帶領下，爆冷以2比0擊敗世界排名125的地主中華男足。

比賽結束後，中華男足隊長陳柏良語沉重地先和所有人道歉：「對不起，我們輸掉了一場可以贏的比賽。」他強調無意去批評任何人，但是話鋒一轉表示，他可以接受輸球，但是不能接受毫無鬥志的輸球。

英國籍教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）則是先讚揚對手尼泊爾踢出一場精彩的比賽，接著也承認，今天是令人失望的結果，不過他們必須做更多的準備，面對接下來的比賽。

賽前蘭卡斯特期望中華隊能盡早進球，才能擺脫壓力，並且給對手施壓，沒想到這個如意算盤完全被對手打亂，尼泊爾開賽3分鐘就先靠著自由球吊中，比斯塔頭槌建功。

蘭卡斯特坦言，賽前就知道這場比賽，中華隊會有更多的持球，也會有更多的攻門機會，但對手開賽就進球，中華隊這邊雖然創造出了機會，卻始終欠缺臨門一腳，也讓球員越踢越著急，而尼泊爾下半場再進了第2球，也等同給了中華隊第2次重擊。（編輯：謝雅竹）1080910

中華男足（藍衣）10日晚間在台北田徑場迎戰世界排名166名的尼泊爾隊（紅衣），這也是2022卡達世界盃亞洲區資格賽第2輪賽事，雙方場上纏鬥，中華隊終場以0比2吞敗。中央社記者張新偉攝 108年9月10日

中華男足（藍衣）10日在台北田徑場迎戰世界排名166名的尼泊爾（紅衣），這也是2022卡達世界盃亞洲區資格賽第2輪賽事，雙方場中爭球，互不相讓，終場由尼泊爾以2比0贏得賽事。中央社記者張新偉攝 108年9月10日

中華男足10日在台北田徑場迎戰世界排名166名的尼泊爾，這也是2022卡達世界盃亞洲區資格賽第2輪賽事，吸引許多球迷到場，儘管中華隊吞敗，賽後球迷仍在場邊高舉球員球衣，為他們打氣。中央社記者張新偉攝 108年9月10日