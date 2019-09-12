台灣女球迷追大谷兼挺張育成 本壘後方舉國旗

美國職棒大聯盟台灣好手張育成（左）11日在洛杉磯天使主場比賽，本壘後方的觀眾席上有球迷高舉國旗。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月12日

（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）只要日籍球星大谷翔平主場出賽，台灣留學生吳婉君每場必到，今天她身兼二職，除了幫大谷加油，也在本壘後方最顯眼的位子秀出國旗力挺同胞選手張育成。

24歲的台東阿美族好手張育成效力美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊，球季尾聲來到洛杉磯天使球場作客。天使印地安人3連戰，張育成3場比賽都敲安，生涯首支全壘打出爐，手感火燙。

繼郭泓志、胡金龍、林子偉之後，張育成日前成為第4位在大聯盟寫下全壘打紀錄的台灣球員。雖然人在異鄉打拚，這兩天都有同胞在觀眾席上舉國旗支持，昨天在三壘張育成的防區附近，今天在本壘後方更顯眼的地方。

吳婉君身穿天使隊背號17號大谷翔平的紅色球衣，，她在洛杉磯讀大學，也是日本職棒北海道火腿鬥士隊的死忠球迷，從陽岱鋼一路支持到大谷翔平。

吳婉君愛看日本職棒，經常在美國的凌晨時間看轉播，多次飛到日本札幌看球賽，每年火腿到亞利桑納春訓，她都必到。

大谷翔平去年加盟洛杉磯天使，吳婉君喜出望外，最愛的球員剛好來到自己求學的城市。她買下天使季票，場場力挺大谷。

吳婉君說：「大谷給人親切乖巧的感覺，完全沒有大牌明星的架子，同時又非常努力認真，堅持自己的夢想。」

得知印地安人來訪，吳婉君費盡心力，好不容易才在一家禮品店找到台灣國旗，終於趕上今天的比賽，在本壘後方的第一排觀眾席亮相。

吳婉君說：「台灣選手可以站上大聯盟非常不容易，現場看張育成比賽很感動，雖然自己是大谷的球迷，但身為台灣人，一定要為我們自己的選手加油。」

今天這場比賽，大谷翔平敲出全壘打，張育成也有二壘安打的表現，吳婉君感到相當滿足。（編輯：陳永昌）1080912

日籍球星大谷翔平11日在洛杉磯天使主場敲出全壘打，獲得全場觀眾起立鼓掌。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月12日

台灣留學生吳婉君（圖）是日籍球星大谷翔平的死忠球迷，主場比賽必到，11日得知台灣好手張育成來訪，特地準備國旗表達支持同胞。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月12日