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首頁 / 運動

蘇俊璋生涯初登板挨轟 站上職棒舞台很開心

最新更新：2019/09/13 17:46
中華職棒Lamigo桃猿隊今年季中選秀第一指名蘇俊璋已在一軍初登板，不過挨轟一發2分砲。他13日受訪表示，控球部分還要再加強，但能站上職棒舞台相當開心。中央社記者楊啟芳攝　108年9月13日
中華職棒Lamigo桃猿隊今年季中選秀第一指名蘇俊璋已在一軍初登板，不過挨轟一發2分砲。他13日受訪表示，控球部分還要再加強，但能站上職棒舞台相當開心。中央社記者楊啟芳攝　108年9月13日

（中央社記者楊啟芳新北13日電）Lamigo桃猿今年季中選秀第一指名蘇俊璋已經在一軍初登板，挨了周思齊一發2分砲，他今天表示，對自己控球表現不滿意，不過能站上小時候只能在電視上看到的舞台很開心。

蘇俊璋來自文化大學，今年以簽約金新台幣480萬元加盟桃猿，選擇「00」為背號，期許自己重新開始。

蘇俊璋二軍首場出賽在3日，當時投1.1局被敲5支安打，失2分，不過之後2場出賽各投2局和1局，皆未失分。他今天表示：「第一場在二軍確實狀況不理想，不過慢慢知道怎麼調整、熱身時機後，就有好很多。」

蘇俊璋昨天升上一軍，並馬上生涯初登板，在6局下一壘有人時上場，雖然先投出保送，但接下來送出三振，沒有失分；7局下被周思齊轟出2分全壘打。對於初登板就挨轟，蘇俊璋說：「因為投不到自己想要的位置，變化球投不進去，變成只能用直球對決。」

蘇俊璋表示，由於上一軍比較突然，且比賽時間在晚上，這部分還要適應，控球部分也要加強，不過他說：「不會緊張，用平常心，小時候是因為看電視開始喜歡棒球，沒想過自己也能站上這個舞台，滿開心的。」

經過初登板的震撼教育，蘇俊璋認為，中職打者適應能力很好，對直球、變化球的掌握度也都很好，首場因為有出現2次保送，對自己表現不滿意，他說：「中繼投手盡量不能投保送，沒有投出自己的水準。」（編輯：張雅淨）1080913

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