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首頁 / 運動

亞錦賽中華隊培訓名單 高中生陳柏毓入選

最新更新：2019/09/13 18:47

（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華民國棒球協會今天公布亞洲棒球錦標賽中華隊24人培訓名單，U18世界盃表現亮眼的投手陳柏毓也在其中，若能進最終名單，將成為曹錦輝、曾仁和之後，再次有高中生入選。

目前在北科附工就讀三年級的陳柏毓，日前在U18世界盃棒球賽為中華隊拿下冠軍，陳柏毓總計出賽3場，包含2場先發，拿下2勝0敗，防禦率僅1.29，是中華隊奪冠的大功臣。

亞錦賽中華隊總教練李盈南表示，會先召集國內球員24人名單，於16日在台體大報到展開集訓，正式名單預計將於23日選出。

陳柏毓首次參與成棒隊，教練團也期待他在成棒層級的表現。近20年有高中生入選亞錦賽是2012年曾仁和（在學）、1999年曹錦輝（剛畢業），另外1973年高英傑也以高中生身分入選。

除了陳柏毓，去年雅加達亞運「抗韓英雄」吳昇峰也有入選，還有黃健隆、王宗豪、林瀚、姜建銘等亞運班底；前Lamigo桃猿選手、目前效力台壽保隊的陳敏賜則以外野手身分入選。

完整24人名單如下，投手黃健隆、王政浩、吳昇峰、王宗豪、蔡偉凡、謝柏賢、鄭智鴻、翁偉迪、陳柏毓、鄭祐豪；捕手黃佳瑋、陳瑞慕、張嘉顯；內野手林瀚、陳偉志、廖俊凱、蕭帛庭、姜建銘、劉任傑；外野手陳皓禎、陳敏賜、蔡智榆、戴如量、楊振裕。

本屆亞錦賽將在10月14日於台中開打，關乎到2020年東京奧運門票，若11月的世界12強賽，中華隊名次沒有高於韓國、澳洲，沒能搶到奧運門票，明年就要打奧運最終資格賽，6搶1資格賽的參加資格為亞錦賽前2名（不含日本）。（編輯：屈享平）1080913

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