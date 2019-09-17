萬金石馬拉松將報名 新北：邁向金標認證

新北市政府17日舉行萬金石馬拉松賽記者會，由副市長謝政達（中）與中華民國田徑協會理事長葉政彥（左）、設計師蕭青陽（右）、代言人李佳穎（左2）等人共同宣布18日起受理報名，希望能將銀標提升為金標認證國際賽事。中央社記者王鴻國攝 108年9月17日

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市的「萬金石」馬拉松賽邁入第18屆，今年優化賽道並整合為42.195公里馬拉松及10公里「挑戰馬」，明天中午起受理報名，希望能將銀標提升為金標認證國際賽事。

新北市政府今天舉行萬金石馬拉松賽記者會，由副市長謝政達與中華民國田徑協會理事長葉政彥、設計師蕭青陽、代言人李佳穎等人共同宣布明天起受理報名，登記時間為9月18日至10月23日。

由於是台灣唯一經過國際田徑總會認證的銀標賽事，謝政達表示，萬金石馬拉松從地方型的比賽躍升為國際認證賽事。

他表示，為勇於自我挑戰的萬金石馬拉松，以及希望成為國際知名賽事，2020賽事將朝向「金標籤」的認證邁進，不僅變更賽道路線，減少上坡路段，至於報名組別也取消過去7公里的「快樂馬」，改為42.195公里的馬拉松及10公里的「挑戰馬」 組。

為了提升賽事的國際知名度，市府特別邀請知名設計師蕭青陽設計賽事的整體主視覺，將在跑衣、獎牌、毛巾及浴巾等物品上呈現，希望能帶給跑友全新感受。

蕭青陽表示，設計上希望從跑者的角度思維設計，讓這場賽注入更多生命力，「萬金石」的縮寫轉化成共通的視覺語言，英文W、J、S與地標女王頭結合，創造出全新意象，方形代表「萬」、三角形代表「金」、圓形代表「石」，更可呼應萬金石不斷向上升級及跑者追求個人自我突破精神。

體育處表示，2020新北市萬金石馬拉松報名登記時間為9月18日中午12時起至10月23日中午12時止，10月24日下午3時將於官網公布抽籤結果，並以電子郵件通知抽中名單。（編輯：方沛清）1080917

新北市的「萬金石」馬拉松賽邁入第18屆，17日舉行記者會，宣告18日中午起受理報名，希望能將銀標提升為金標認證國際賽事；並邀請藝人李佳穎（圖）擔任代言人，展現賽事的熱情與活力。中央社記者王鴻國攝 108年9月17日

新北市的「萬金石」馬拉松賽邁入第18屆，17日舉行記者會，宣告18日中午起受理報名，希望能將銀標提升為金標認證國際賽事；並邀請藝人李佳穎（圖）擔任代言人。中央社記者王鴻國攝 108年9月17日

新北市的「萬金石」馬拉松賽邁入第18屆，18日中午起受理報名，市府邀請知名設計師蕭青陽設計賽事的整體主視覺。中央社記者王鴻國攝 108年9月17日