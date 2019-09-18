拚奧運門票 張惠慈角力世錦賽靜待復活賽

（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣角力女將張惠慈今天在哈薩克阿斯塔納舉行的世界角力錦標賽女子76公斤量級8強，以0比10不敵4屆世錦賽金牌得主、美國名將格雷，只能等待復活賽機會。

2019年世界角力錦標賽，今年在哈薩克首都阿斯塔納舉行，這項比賽也是2020東京奧運的資格賽，各量級都有6張奧運門票。

由於角力有復活賽，因此只要選手順利晉級4強，就算落敗後再接受敗部挑戰，最壞的情況將是並列第5，因此只要晉級4強，就篤定取得奧運門票。

張惠慈今天在首輪資格賽先以12比2輕取英國選手，次輪16強再以4比0扳倒立陶宛對手挺進8強。

關鍵8強戰，張惠慈面對美國名將格雷（Adeline Maria Gray），格雷除擁有4屆世錦賽金牌，還拿過2面世錦賽銅牌，此外她也是美國自1999年以後，在世錦賽完成2連霸的第一人。

今年8月張惠慈才在愛沙尼亞的世界青少年角力錦標賽奪銀，寫下台灣隊史最佳成績，也是台灣角力界備受期待的未來之星，只要她能擊敗強敵，拿下4強門票，就可提前篤定取得明年東京奧運入場券。

可惜面對格雷，張惠慈開賽就陷入落後，在比賽還剩1分03秒時，已以0比10大幅落後，也遭裁判裁定提前結束。

張惠慈雖未能挺進4強，不過仍未絕望，只要對手格雷晚間能挺進壓軸決賽，張惠慈就能取得復活賽機會，也保有爭取奧運門票的機會。（編輯：張雅淨）1080918