籃網備戰新球季 大咖球星爾文與杜蘭特亮相

（中央社紐約19日綜合外電報導）備戰新球季，美國職籃NBA布魯克林籃網今天公布球星爾文健身照以及受傷球星杜蘭特炫耀新球衣的照片。

再過不到兩週即將展開季前熱身賽，而籃網預計下月將前往中國迎戰洛杉磯湖人，籃網在推特發文，炒熱粉絲們對2019至2020年新球季的期待。

杜蘭特（Kevin Durant）上個球季總冠軍賽期間傷到右腳阿基里斯腱，料將缺席2019至2020賽季籃網的全部比賽。他已離開金州勇士，並於總冠軍賽後與籃網簽約。

杜蘭特在由籃網公布的兩張照片中，身穿黑白兩色與背號7號的新球衣。先前他穿著背號35號的球衣效力金州勇士期間，替老東家兩度奪得NBA總冠軍。

杜蘭特與原波士頓塞爾蒂克的爾文（Kyrie Irving）加入籃網，掀起NBA大咖球星的轉隊潮，大大改變了NBA的面貌。

6度入選NBA全明星賽的後衛爾文，2017年效力塞爾蒂克兩個球季直到轉投效籃網，一般預料他將扮演這支年輕球隊的靈魂人物。爾文2015至2016年球季在克里夫蘭騎士與目前效力湖人的球星詹姆斯（LeBron James）並肩作戰，助騎士獲得總冠軍。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1080920