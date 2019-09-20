蘇俊璋更有想法奪生涯首勝 開始跟捕手搖頭

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）Lamigo桃猿新秀投手蘇俊璋昨天中繼2局無失分，奪生涯首勝，他表示，前幾場投的太閃躲導致保送偏多，但昨天嘗試往好球帶進攻，投球也比較有自己的想法，會跟捕手「搖頭」。

蘇俊璋昨天在6局上、桃猿4比5落後時登板投球，雖然一開始被柯育民敲安打，不過接下來連續解決3名打者，包含2次三振；7局上續投，被吳桀睿敲安打，但也送出2次三振。總計蘇俊璋中繼2局無失分，送出4次三振，沒有出現保送。

7局下桃猿灌進11分，終場以18比6勝統一獅，蘇俊璋也拿下生涯首勝。蘇俊璋是今年季中選秀桃猿第一指名，12日就得到一軍初登板的機會，15日對富邦悍將投1.2局，被戴培峰擊出再見高飛犧牲打，吞生涯首敗，不過緊接著首勝也到來。

談到昨天的表現，蘇俊璋說：「因為上去時落後1分，前幾場投的太閃躲，導致保送太多，昨天就嘗試往好球帶進攻。」他也說，之前因為太想把球控制好，反而沒辦法控制自己的身體。

對於先吞下首敗，再拿下首勝，蘇俊璋表示，這也是一個經驗，「前幾場因為還不熟悉打者，就先按照捕手配球，不太會搖頭」。不過幾場比賽下來，他表示，已經會有自己的想法，壘上沒有人時會想用自己的方式，所以會對捕手搖頭。昨天與蘇俊璋搭配的捕手廖健富也跟他說，搖頭沒關係。

蘇俊璋昨天沒有投出保送，也沒有失分，結果之後隊友就幫他打了11分，他笑說：「打棒球以來沒有遇到這樣的情況過。」（編輯：張雅淨）1080920