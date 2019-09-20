宋家豪連14場無失分 樂天遭再見轟不敵西武

（中央社記者楊啟芳台北20日電）樂天金鷲今天在西武巨蛋對西武獅的比賽，樂天宋家豪在6局下一、三壘有人時登板，已經連14場出賽未失分，最終樂天遭轟再見全壘打以3比5落敗，西武洋聯封王魔術數字剩M4。

此役雙方在前5局均未得分，西武是在6局下展開攻勢，木村文紀敲安打、秋山翔吾獲保送後，源田壯亮、森友哉接連敲安打，攻下2分。

一、三壘有人時宋家豪登板，中村剛也擊出1打點滾地球，再被外崎修汰敲安打，且對山川穗高投保送，最後用中外野飛球解決栗山巧。總計宋家豪用16球投0.2局，被敲1支安打，投1次保送，已經連續14場出賽未失分。

樂天7局上也發動攻勢，淺村榮斗、布賴希（Jabari Blash）、銀次接連敲安打，得1分，之後惠勒（Zelous Wheeler）獲保送，藤田一也擊出1打點滾地球，辰己涼介再敲安打，帶有1分打點，追平比數。

到了9局下，西武洋砲梅西亞（Ernesto Mejia）轟出再見2分全壘打，終場以5比3擊退樂天，西武目前位居太平洋聯盟第一名，洋聯封王魔術數字剩M4。（編輯：屈享平）1080920