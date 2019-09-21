回憶效力桃猿12年 林智勝：球迷受感動才進場

面對老東家Lamigo桃猿隊即將走入歷史，中職中信兄弟隊球星林智勝21日坦言覺得可惜，「這些年來，球迷是被感動到開始進場看球的，在桃園幾乎沒有人不知道桃猿隊」，但台灣經濟不景氣，他們能撐這麼久已經很不容易了。中央社記者謝靜雯攝 108年9月21日

（中央社記者謝靜雯桃園21日電）中職Lamigo桃猿隊易主，由外資日本樂天株式會社接手，中信兄弟隊野手林智勝曾效力桃猿12年，回憶那些年球隊的改變 ，林智勝說：「他們算是開路先鋒，球迷是被感動到進場看球的」。

2004年達達集團接手第一金剛隊經營權，將球隊名稱改為La New熊隊，2011年底更名為Lamigo桃猿隊，將主場移至桃園棒球場，扎根桃園，向日本職棒取經，考察韓職、日職、美職主場經營，打造「全猿主場」，改變台灣棒球應援文化，也打出亮眼戰績。

林智勝的中職生涯從2004年La New熊隊開始，一直到2015年球季結束，轉隊至中信兄弟隊，12年來見證了劉家（劉保佑、劉玠廷）如何用中小企業有限的資源，一步步將Lamigo這個品牌推上高峰。

林智勝表示，剛開始打職棒，La News熊隊就有自己的廚師，跟過往對職棒的想像不同，球員在食衣住行上都受到很好的照顧，劉玠廷接任領隊後，因為很年輕，可以看到很多不同的東西，他們敢於嘗試、去做改變，對於主場的經營，行銷活動、商品企劃等，都可以算是走在前端，以中小企業來說，可以做出這樣的水平真的很不容易。

老東家Lamigo桃猿隊將走入歷史，林智勝坦言可惜，「這些年來，球迷是被感動到開始進場看球的，在桃園幾乎沒有人不知道桃猿隊」，雖然覺得可惜，但台灣經濟不景氣，他們可以撐這麼久已經很不容易了。（編輯：張芷瑄）1080921