樂天擁日職經驗經營中職 林智勝要預約商品

（中央社記者謝靜雯桃園21日電）中信兄弟隊野手林智勝中職生涯從La New熊隊開始，看著效力12年的老東家將易主，林智勝雖不捨，但更多的是期待，林智勝笑說：「要預約明年商品」。

林智勝的中職生涯從2004年La New熊隊開始，一直到2015年球季結束，轉隊至中信兄弟隊。12年來見證了劉家（劉保佑、劉玠廷）如何費心經營球隊，桃猿隊季後將走入歷史，由外資日本樂天株式會社接手。

樂天旗下有日職樂天金鷲隊，現在入主中職，日媒報導很有機會以「桃園樂天金鷲隊」為隊名；林智勝表示，雖然捨不得桃猿隊走入歷史，但是以中小企業來說，他們可以在不景氣的台灣市場撐16年已經很不容易。

林智勝也提到，讓日本外資願意投資中職，相信桃猿隊也展現了很大的誠意，經過長期的交涉，最後才能有這樣的結果。

除了不捨，林智勝更多的是期待，樂天有經營日職的經驗，相信對於球場的硬體設備、活動行銷、商品設計等等，都會帶來不同的氣象。

林智勝表示，台灣球迷現在胃口越來越大，除了球員場上的表現外，要如何透過相關的行銷活動吸引球迷令人期待，他更開玩笑說：「我已經要開始預約明年的商品了」。（編輯：吳協昌）1080921