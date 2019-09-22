王柏融代打沒安打火腿無緣季後賽 陽岱鋼3支0

（中央社記者謝靜雯台北22日電）旅日火腿隊野手王柏融，相隔約1週今天再出賽，代打上場沒有表現，火腿以0比4輸球，確定無緣季後賽；巨人隊野手陽岱鋼今天先發出賽，總計3打數沒安打，比賽因雨裁定。

火腿隊今天與羅德隊交手，王柏融沒有排在先發打序中，9局代打上場，敲出一壘方向滾地球出局，賽後打擊率2成55，近期連5打席無安打。

今天比賽羅德首局靠著接連保送、鈴木大地、角中勝也安打，開賽攻下2分，2局再靠著藤岡裕大、荻野貴司接連安打、犧牲短打、洋砲馬丁（Leonys Martin）再補上安打，羅德隊單局再添2分保險分。

火腿隊打線沒有發揮，全場僅敲出5支安打，西川遙輝單場4打數敲出3安，表現最亮眼，但攻勢沒有連貫，沒能拿下分數；火腿隊輸掉今天比賽後，確定本季無緣打季後賽。

巨人隊今天與養樂多隊交手，陽岱鋼先發打第4棒、守中外野，比賽後半段移防右外野，陽岱鋼首局敲出游擊方向滾地球、3局敲出三壘方向滾地球出局，5局吞下三振，今天總計3打數沒有安打表現，賽後打擊率2成83。

今天比賽巨人隊2局靠著洋砲葛瑞羅（Alex Guerrero）2分砲取得領先，養樂多隊下半局靠著保送、接連安打追回1分，養樂多隊3局1人出局後，靠著接連安打、保送、廣岡大志開轟，單局攻下4分、超前比分，4局再添3分保險分。

巨人隊5局靠著單局3安追回1分，7局下半養樂多隊再添2分，比賽因雨中斷，終場裁定10比3養樂多隊拿下勝利。（編輯：張銘坤）1080922