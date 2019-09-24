宋家豪勝投高喊超棒的 助樂天晉日職季後賽

（中央社記者謝靜雯台北24日電）旅日職棒樂天隊投手宋家豪，今天中繼2局無失分，近17場出賽無失分，球隊4比2擊敗軟銀，宋家豪奪本季第3勝，樂天睽違2年再闖季後賽，宋家豪登英雄訪問用日文高喊「超棒的」。

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪，近期出賽狀況佳。今天與軟銀隊比賽，兩隊3局打完都沒能拿下分數，軟銀隊4局靠著陽春砲先馳得點。

宋家豪在6局球隊0比1落後時接替中繼，面對首名打者被敲出安打，接著連抓3個出局數、沒有失分，7局續投2人出局後，被敲出安打，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局。

樂天隊6局下半追分，靠著失誤、2分砲，超前比分，7局再靠著接連2次保送、淺村榮斗二壘打，多添2分保險分，軟銀隊9局追回1分，但最後仍吞下敗仗。

宋家豪今天總計用27球投2局，僅被敲出2支安打、無失分，近17場出賽無失分，拿下個人本季第3勝；宋家豪賽後登上英雄訪問舞台，他表示，6局登板想辦法壓制對手，讓球隊有拿下勝利的機會，6局下半球隊取得領先，守備和打線也跟著變穩定。

樂天隊擊敗軟銀隊，另一場比賽西武隊以12比4擊敗羅德隊，樂天隊本季太平洋聯盟排名第3名，確定晉級季後賽，宋家豪的勝投更顯難得，他也用日文高喊：「超棒的」。（編輯：謝雅竹）1080924