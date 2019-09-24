高國輝歸隊火力最大化 悍將全年度戰績再回第一

中職富邦悍將隊主砲高國輝24日歸隊，首戰單場2安，助隊以13比7擊敗Lamigo桃猿隊，全年度戰績再回第1名。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年9月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職富邦悍將隊下半季戰績關鍵期，主砲高國輝歸隊，首戰單場2安2打點，張正偉7局開轟，貢獻3分打點，率隊以13比7擊敗Lamigo桃猿隊，全年度戰績再回第一名。

中職富邦悍將隊今天在桃園棒球場與Lamigo桃猿隊交手，悍將隊拚戰績關鍵期，主砲相繼歸隊，蔣智賢20日回一軍，高國輝今天也回到一軍，悍將隊讓打線火力最大化，蔣智賢今天先發守二壘，也是繼2017年8月27日後，暌違2年再守二壘。

悍將隊首局靠著林哲瑄、胡金龍、林益全接連安打先馳得點，2局靠著戴培峰、張正偉、林哲瑄接連安打，加上桃猿隊守備失誤，單局再添2分，高國輝3局敲出左外野方向深遠飛球，一開始判定為全壘打，經過電視輔助判決後，改判為二壘打，接著再靠蔣智賢安打，跑回團隊第4分。

悍將隊4局再添1分，取得5比0領先，桃猿隊前4局打線受制，直到5局靠著接連安打、高飛犧牲打先追1分，6局抓準悍將隊投手群出狀況，單局3次保送、3支安打，加上高飛犧牲打，一口氣攻下4分、扳平戰局。

悍將隊7局再起攻勢，靠著單局7支安打，包括張正偉的2分砲，一口氣打了11人次，攻下7分大局、奠定勝基；張正偉今天手感火燙，單場6打數敲出4支安打，敲出個人本季首轟，貢獻3分打點。

悍將隊全場敲出20支安打，先發1到6棒都敲出至少2安，除了張正偉外，林哲瑄也有單場6打數4安好表現；林益全今天單場3安3打點，本季100分打點達成，為生涯第3度達成單季百分打點。

目前本季全年度戰績前兩名球隊拉鋸，22日比賽結束，桃猿隊年度戰績爬上第一名，今天賽前領先悍將隊0.5場勝差，今天悍將擊敗桃猿，悍將賽後全年度戰績再度回到第一名。（編輯：黃世雅）1080924