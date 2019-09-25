奧運女壘亞大區資格賽 邱安汝好投中華扣倒香港

（中央社記者楊啟芳台北25日電）2020年東京奧運女壘亞大區資格賽今天中華隊進行第2場賽事，交手香港隊，靠著先發投手邱安汝5局無失分、6次三振好投，加上打線發揮，以7比0提前5局擊退香港，奪下首勝。

亞洲及大洋洲區（亞大區）奧運女壘資格賽昨天開始在中國上海進行，總計8隊參賽，A組為地主中國（世界排名第8）、紐西蘭（第11名）、菲律賓（第13名）和韓國（第23名）；中華隊（世界排名第6）與澳洲（第7名）、印尼（第37名）、香港（第42名）在B組。

東京奧運女壘項目僅6席，目前已經產生5席，包括地主日本、世錦賽冠軍美國、歐非區資格賽冠軍義大利、美洲區冠亞軍墨西哥、加拿大，亞太區為最後一張門票，共有8隊要搶，中華隊昨天首戰以1比5不敵澳洲。

中華隊今天交手香港隊，由旅日投手邱安汝先發，僅被敲2支安打，送出6次三振，沒有失分。中華隊打線第1局就有表現，靠著串聯安打得2分；第5局再展攻勢，連續安打加上劉瑄選到再見保送，中華隊以7比0扣倒奪勝，台灣時間明天上午10時將對上印尼。

賽後總教練楊賢銘表示，雖然今天對手實力落差較大，但選手們仍全力以赴，「不過因為我們平時都練快球，今天對上香港，是稍微慢一點的球速，還要再做調整，相信明天對印尼就會好很多」。

繳出好投的邱安汝，先前亞洲盃就曾對過香港，投4局也沒讓對手得分，今天首局雖然面對第一棒就被敲安，但她隨即回穩，「沒有被嚇到，因為知道那球是失投球，就告訴自己下一個要壓制，後面就愈投愈好了」。（編輯：張芷瑄）1080925