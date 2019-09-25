梅花旗8強名單一半出爐 遠東李亦崴敲滿貫砲

（中央社記者楊啟芳台北25日電）108年梅花旗大學棒球錦標賽進入第3天，目前8強名單中，已經有4校卡位，由遠東科大、國立體大、稻江學院和南華大學先一步出線，其中遠東科大的李亦崴今天有滿貫砲演出。

108年梅花旗全國大學棒球錦標賽23日在天母棒球場、台體大棒球場兩地開打，此次總計25支球隊參賽，採單淘汰賽制，冠軍28日出爐。

遠東科大今天雖然比數一度落後，不過4局上李亦崴敲逆轉滿貫砲成轉捩點，逐漸拉開差距，全場共敲出18支安打，終場以17比9大勝開南大學，晉級8強。遠東科大8強戰對手，是尋求隊史第4冠的國立體大。

國立體大今天派出張竣凱先發登板，投6局無失分，幫助球隊以4比2勝萬能科大。張竣凱19歲時曾入選U23世界盃，成為隊上最年輕球員，他表示，大學前3年不論在球技或心理層面，都太吹毛求疵，要求完美卻造成壓力，「今年目標是找回以前的巔峰狀況，準備投入中華職棒選秀。」

在天母棒球場舉行的2場比賽，都是1分差激戰，稻江學院5比4險勝台東大學，南華大學則以3比2力克嘉義大學，兩隊將在8強戰碰頭。

稻江學院先發投手陳宇宏以104球完投9局，被敲出8支安打，丟4分，9局下靠著捕手的再見阻殺，成功守住1分勝果。南華大學則是激戰到延長第11局突破僵局制，才靠著第9棒甘家銘敲內野安打，送回再見分，淘汰嘉義大學。

南華大學先發投手李子強用112球投完10局，沒有保送，送出9次三振，失2分。第11局由林祐誠接力守住，至於嘉義大學共啟用4名投手，最後由後援2.2局的曾偉恩吞敗。1080925