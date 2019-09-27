12強球員保險體育署補助 激勵獎金棒協負責

（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華職棒球員工會今天宣布，體育署昨天召開的4方協商會議，確定世界12強各單位權責分配，保險費用由體育署全額補助，出賽激勵獎金則由中華棒協比照2017年經典賽支付。

教育部體育署昨天邀集球員工會、中華棒協及中華職棒聯盟進行4方協商，球員工會在會議中提出，對於10月1日公布世界12強中華隊28人名單，但在9月20日前仍未完成權責分配，擱置選手權益，表達不滿。

經過會議協商後，確定權責分配。球員參賽保險部分，由明台產物保險承保，保障內容以2017年經典賽規格為基準，投保費用則照往例由體育署全額補助。

賽事大會獎金部分，世界棒壘球總會規定按名次發放，並規定各國棒協應將至少50%獎金，均分給28名參賽選手。若拿下冠軍，團隊獎金為150萬美元（約新台幣4650萬），之後遞減至第6名25萬美元，第7至12名為18萬；另外，預賽每場勝利1萬美元、預賽分組冠軍2萬美元、複賽每場勝利2萬美元。

至於選手出賽激勵獎金，由中華棒協參考2017年經典賽規格提案，預賽分為晉級複賽每場每人新台幣3萬元、未晉級減半；複賽若晉級決賽每場5萬元、未晉級減半；冠軍激勵獎金則是30萬，到殿軍為止依序為15萬、10萬、5萬。

工會也建議將「有收益之官辦與自辦熱身賽」收入公平分配給選手，每場每人1.5萬元，由中職及棒協共同負擔，中職聯盟及中華棒協將分別提案回應。

球員工會要求，自本屆12強賽事起，簽署「參賽同意書補充協議」，釐清官方參賽同意書未規範的權利義務事項，包含邀請選手參賽程序、出賽激勵獎金、參賽保險與失能險理賠協議、肖像使用權利及裝備領取規定等，待與棒協及中職協商內容並完成簽署。（編輯：唐聲揚）1080927