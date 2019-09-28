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兄弟賽前練習全穿23號 彭政閔引退賽用球有玄機
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中職二軍總冠軍賽開打 兄弟奪首勝挑戰4連霸

最新更新：2019/09/28 17:04

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中華職棒二軍總冠軍賽今天在澄清湖棒球場開打，中信兄弟二軍洋投布瑞特7.1局僅失1分，加上許基宏開轟2分砲，以6比1擊退富邦悍將二軍，挑戰二軍4連霸邁出第一步。

悍將二軍和兄弟二軍分別派出楊彬、洋投布瑞特先發，1局下兄弟的二軍打擊4冠王陳文杰敲二壘安打，開啟攻勢，之後張志強點出內野安打，雖然杜家明擊出雙殺打，不過跑回1分，先馳得點。

兄弟2局下曾陶鎔敲二壘安打、陳子鴻點出內野安打後，陳文杰再敲二壘安打，帶有1分打點。悍將5局上展開攻勢，陳勤宗敲安打後，林志洋擊出三壘安打，追回1分，不過沒能繼續攻下分數。

5局下二軍全壘打王許基宏轟出2分全壘打，兄弟再拉開差距。8局下陳子鴻、陳家駒接連擊出安打後，江坤宇再犧牲短打強迫取分，帶有1分打點，之後張志強敲1打點安打，終場兄弟以6比1拿下第一勝。

二軍總冠軍賽為5戰3勝制，由林威助領軍的兄弟二軍，已拔得頭籌取得一勝，從2016年開始都拿下二軍總冠軍的兄弟，這次要挑戰4連霸。

兄弟二軍先發投手布瑞特主投7.1局，僅被敲3支安打，投3次保送，飆10次三振，僅失1分拿下勝投。布瑞特雖然沒能在8月31日洋將大限前被登錄在一軍，不過仍留在二軍投球，也有機會加入明年春訓。（編輯：張芷瑄）1080928

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