中華女籃不敵紐西蘭 亞洲盃名列第6

（中央社記者龍柏安台北28日電）中華女籃今天在2019亞洲盃女籃賽排名賽，守不住對手火力，讓紐西蘭第2、3節得分爆量，終場56比71吞敗，在今年亞洲盃女籃名列第6，也寫下隊史最差排名。

2019亞洲盃女籃今年在印度的班加羅爾舉行，中華隊昨天深夜在附加賽中不敵澳洲、無緣4強，僅能和紐西蘭在排名賽力爭上游，爭取較佳排名。

過去中華隊在亞洲盃都是4強固定班底，不過2017年澳洲與紐西蘭加入亞洲戰場後，中華隊「保四」不再是理所當然，2年前亞洲盃台灣女將首度跌出4強門外，靠著排名賽擊敗紐西蘭最終拿下第5。

今年紐西蘭全隊平均身高達183公分，在本屆亞洲盃A級8支球隊中排名第3，優於中華隊的176公分，不過台灣女將全場團隊籃板以33比41小輸，但二分球命中率僅36.8%，遠不及對手的51.3%。

中華女籃前2次和紐西蘭在亞洲盃交手，雙方各握有1勝，今天開局中華隊也緊咬比數，首節打完僅以14比15微幅落後。

可惜第2節開始，紐西蘭全隊找到準星，帶動火力噴發，2、3節單節團隊得分都突破20分大關，一口氣拉開差距，3節打完已取得15分領先。

中華隊第4節沒能縮小差距，僅和對手以13比13打平，最終以15分之差吞敗，最終以名列第6做收。

今天紐西蘭光在禁區就轟下36分，而中華隊僅拿下22分，黃品蓁全場三分球3投2中，拿下全隊最高的13分，老將蔡佩真則有10分、7籃板。（編輯：李錫璋）1080928