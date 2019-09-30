印第安納女子高球賽 錢珮芸並列31名作收

（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣旅美高球女將錢珮芸今天在印第安納女子高球錦標賽最後一輪，繳出低於標準1桿的71桿，4回合累計以低於標準5桿的283桿，並列31名作收。

總獎金200萬美元（約新台幣6217萬）的印第安納女子高球錦標賽，今年在印第安納波利斯的紅磚高球俱樂部舉行，南韓女將許美貞總桿數以低於標準21桿的267桿、4桿之差奪冠，並笑納30萬美元（約新台幣939萬）的冠軍獎金。

錢珮芸今天前10洞表現精彩，共打下3鳥沒有任何柏忌，沒想到在準備收尾的第14與17洞，各吞一個柏忌，也讓她以低於標準1桿的71桿完賽，排名也從前3輪打完的並列36，微幅上升至並列31。

印第安納女子錦標賽結束後，錢珮芸本季獎金也累積達到11萬1700美元（約新台幣349萬），目前在本季獎金榜排名103，下一站在美國德州舉行的德州菁英賽與台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽，是錢珮芸搶攻年度獎金榜百名大關的最後機會，只要她能挺進年度獎金榜前百大，就能取得明年球季的全卡參賽資格。

依照LPGA現行規定，只要球員單季拿下任何一座冠軍，就可自動取得剩餘球季與下個球季全卡資格，若沒有拿過冠軍，就得端視獎金榜排名。（編輯：張雅淨）1080930