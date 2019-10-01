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味全龍牛塏曄逆轉安勝中培隊 吳昇峰2局無失分

最新更新：2019/10/01 18:04

（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒味全龍隊今天在斗六棒球場與亞錦賽中華培訓隊交手，雖然中培隊前2局在吳昇峰壓制下取得領先，不過龍隊5局下靠著牛塏曄敲逆轉安打，終場以5比3逆轉中華培訓隊。

中華培訓隊1局上就展開攻勢，蔡智榆、陳皓禎接連敲三壘安打得1分，之後陳偉志擊出1打點滾地球；2局上廖俊凱敲二壘安打後，朱立人敲出安打，不過廖俊凱在本壘前出局，之後楊振裕敲三壘安打，帶有1分打點，形成3比0領先。

中華培訓隊今天派出剛入選世界12強賽的吳昇峰先發，投2局僅被川崎宗則敲出1支安打，對吳宗峻投1次觸身球保送，沒有失分，送出1次三振。

龍隊5局下展開反攻，郭天信安打、林旺衛選到保送，隨後川崎宗則、劉基鴻都敲出安打，各帶有1分打點，接著張祐銘再獲保送，形成滿壘，牛塏曄敲出關鍵安打，帶有2分打點逆轉，以4比3領先中華培訓隊。

6局下龍隊的高淮安、李凱威、吳睿勝接連敲出安打，再攻下1分，終場味全龍就以5比3擊退中華培訓隊。味全龍選秀第2指名投手徐若熙今天首度亮相，5局上登板投1局，演出3上3下，無失分。

旅外球員包括捕手張進德、朱立人，投手宋文華、林鋅杰、鄧愷威、王志庭都陸續加入中培隊集訓，今天朱立人有亮相上場，4打數敲出1支安打，亞錦賽正選名單將於10月3日確認。（編輯：吳協昌）1081001

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