全運會桌球 林昀儒王泰崴男雙奪冠

（中央社記者黃巧雯桃園5日電）「桌球神童」林昀儒今天與搭檔王泰崴今天在全運會男雙冠軍賽，以4比1擊敗同樣代表台北市的馮翊新與黎昕陽封王，兩人賽後談到奪冠心情，都開心地說：「很不錯。」

全運會桌球賽事今天在桃園市立體育館進行男雙冠軍賽，林昀儒與王泰崴前一屆全運會男雙冠軍賽不敵代表苗栗縣陳建安與洪子翔，僅拿下亞軍，今年兩人捲土重來，成績更上一層樓，而陳建安與洪子翔挑戰衛冕失利，本屆摘下銅牌。

林昀儒與王泰崴今天冠軍賽迎戰馮翊新與黎昕陽，在讓出首局後，「林王配」連搶4局，以4比1逆轉奪冠。

面對決賽對手同樣是代表台北市出賽的隊友，林昀儒與王泰崴都表示，賽前皆平常心以對，至於奪冠心情，兩人都稱「很不錯」。

王泰崴指出，上屆僅拿下亞軍，這次以第一名為目標，很高興能夠達標。

林昀儒今年國際賽成果豐碩，排名更躍居世界第10，生涯新高，談到連續2屆與林昀儒搭檔的感覺，王泰崴稱讚，林昀儒現在變得超強的。

另外，馮翊新與黎昕陽在冠軍賽皆抱持著「盡力一搏」的心態，對於拿下亞軍，兩人都非常滿意。

反而是準決賽扳倒尋求衛冕的陳建安與洪子翔，讓馮翊新與黎昕陽都直呼不可思議，皆認為有助於提升自信心。（編輯：張芷瑄）1081005