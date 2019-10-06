鄭先知首次參加全運會女單 擊敗陳思羽奪金

（中央社記者龍柏安桃園6日電）第一次參加全國運動會桌球女單項目，新北市桌球好手鄭先知今天在108年桃園全國運動會女單決賽，以4比2擊敗世界排名23的好手陳思羽，奪得女單金牌。

鄭先知和陳思羽都屬新北市選手，不過陳思羽是上屆全運會女單金牌得主，今天兩人交鋒，鄭先知卻一路領先，她謙虛地說：「我的運氣比較好，陳思羽今天發揮不到平常一半的水準，我盡了全力跟她打。」

鄭先知今天開局就連拿2局，抱著病體的陳思羽連趕2局追平，不過接下來鄭先知接管戰局，再搶2局順利關門，她笑說：「沒想過會贏。」

在決勝第6局，鄭先知以10比8取得2個冠軍點，她透露：「當下我把比賽當成0比0，不要想輸贏。」最後她也順利在這場「新北市內戰」中出線，拿下生涯首面全運會女單金牌。

陳思羽8月遠赴保加利亞公開賽罹患流感，至今仍未痊癒，比賽中她不時拿著衛生紙擦鼻涕，加上今年全運會她「全勤」出賽，包括女團、女雙、混雙與女單全都參賽，5天下來出賽18場，她苦笑說：「如果算局數，應該超過100局。」

更悶的是，陳思羽4強賽打完後，休息不到10分鐘，馬上又要提拍上陣再戰女單決賽，她說：「太誇張了，比賽誰都想贏，但是身體動不了怎麼贏。」

陳思羽怨嘆地說，全運會5天打下來，她每天早上6時30分就要起床，打到後面全靠意志力苦撐，更沒有戰術加持，「就只能把球打進去而已」。（編輯：唐聲揚）1081006