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日職季後賽 乙坂智再見2分砲橫濱勝阪神保生機

最新更新：2019/10/06 19:05
日職中央聯盟季後賽首輪，橫濱隊6日背水一戰，兩隊9局上打完4比4平手，橫濱隊乙坂智代打開轟，再見兩分砲率隊以6比4擊敗阪神隊。（共同社提供）
日職中央聯盟季後賽首輪，橫濱隊6日背水一戰，兩隊9局上打完4比4平手，橫濱隊乙坂智代打開轟，再見兩分砲率隊以6比4擊敗阪神隊。（共同社提供）

（中央社記者謝靜雯台北6日電）日本職棒中央聯盟季後賽首輪，橫濱隊昨輸球今天背水一戰，兩隊9局上打完4比4平手，橫濱隊乙坂智代打開轟，再見兩分砲率隊以6比4擊敗阪神隊、保住生機，季後賽兩隊各拿1勝。

中央聯盟季後賽首輪，由例行賽排名第2名的橫濱隊與第3名阪神隊打3戰2勝制比賽，昨天首戰阪神隊以8比7拿勝，橫濱隊今天比賽有輸不得的壓力。

橫濱隊首局就有攻勢，靠著神里和毅安打、洋砲羅培茲（Jose Lopez）2分砲開轟，開賽就取得領先，3局筒香嘉智開轟，兩隊4局打完，橫濱隊3比0領先。

阪神隊前4局打線受制僅敲出1支安打，5局有攻勢，1人出局後上本博紀敲安上壘，北條史也、福留孝介接連安打，單局追回2分，6局上本博紀再有適時安打，送回追平分。

橫濱隊6局下半靠著保送、神里和毅安打，再度取得1分超前，9局上半版神隊福留孝介陽春砲，幫助球隊4比4扳平比數，9局下半1人出局後橫濱隊靠著安打上壘，代打乙坂智一棒定勝負，再見2分砲幫助球隊搶下關鍵一勝。（編輯：李亨山）1081006

日職中央聯盟季後賽首輪，橫濱隊代打乙坂智（右3）6日一棒定勝負，再見2分砲幫助球隊搶下關鍵一勝。（共同社提供）
日職中央聯盟季後賽首輪，橫濱隊代打乙坂智（右3）6日一棒定勝負，再見2分砲幫助球隊搶下關鍵一勝。（共同社提供）
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