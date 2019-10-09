吳昇峰全運會5天投4場 打國際賽盼有貢獻

（中央社記者楊啟芳桃園9日電）2019全國運動會棒球項目今天進行冠軍戰，台北市先發投手吳昇峰主投6局失2分，5天內出賽4場，緊接著要打亞錦賽、12強賽，他表示，希望能為團隊貢獻，並為自己寫下更多紀錄。

去年雅加達亞運一戰成名的「抗韓英雄」吳昇峰，在此次全運會扮演台北市隊重要角色，5日中繼1.1局無失分，6日先發4.2局失2分，昨天第9局緊急登板投0.1局。吳昇峰今天再先發6局，被敲7支安打，失2分，幫助球隊4比3擊退高雄市隊，奪下冠軍，總計5天內投了12.1局。

吳昇峰賽後笑說：「手指第一場比賽就破皮了，把破皮剪開已經投了3場，昨天是真的很疲勞，今天速度也出不來，只能用變化球速差，想辦法壓制對手，前面幾局效果還不錯。」

吳昇峰同時入選亞洲棒球錦標賽及世界12強賽中華隊國手，亞錦賽14日開打，經過全運會密集出賽，他指出，「還需要時間調整，平常休3天是可以，不過亞錦賽強度比較高」。另外，黃健隆也是台北市隊主力投手，今天後援3局失1分，同樣有入選亞錦賽中華隊。

對於之後2個國際賽事的目標，吳昇峰說：「希望為團隊做出最大力量，亞錦賽、12強有好表現，為自己寫下更多紀錄，團隊力量加自己一點力量，一起前進東京奧運。」

吳昇峰笑說，以前根本沒有想過能有機會入選這麼多次中華隊，甚至是打奧運，「根本沒想過有這機會，以我打球一路上的經歷，正常誰會在30歲才入選國手，應該是滿少見的」。

台北市隊總教練許順益則說：「吳昇峰今天表現沒有話講，雖然選手有點疲勞，但我們有共同目標，就是把勝利拿下來，也相信他之後能為中華隊做出貢獻。」（編輯：張雅淨）1081009