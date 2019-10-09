SBL洋將選秀名單出爐 5人具NBA資歷

（中央社記者黃巧雯台北9日電）中華民國籃球協會今天公布第17季超級籃球聯賽（SBL）外籍球員測試暨選秀會正式20人名單，擁有美國職籃（NBA）資歷的球員從7名縮水至5名。

包括曾效力曼菲斯灰熊的亞當斯（Jordan Adams）、征戰過亞特蘭大老鷹隊的強生（Ivan Johnson）都確定入列，將參加10月14日、15日登場的外籍球員測試暨選秀會。

籃協表示，由於第一階段公布名單中，部分球員已與其他聯賽或聯盟簽署合約，因此優先從球團推薦的落選名單中進行替換。

此外，為避免球團挑選球員後，談薪階段才發生彼此認知有所落差，參與選秀會的球員已事先透過經紀人提供報價及基本資料，籃協秘書長李一中表示，目前確認的名單都在SBL本季薪資上限範圍內。

測試會將在選秀會之前舉行，屆時將由中華男籃總教練帕克（Charlie Parker）擔任測試會總教練。

其中，基礎體測項目包含裸足身高、體重、臂展、站立摸高，進階項目則有原地及助跑垂直起跳高度、禁區4點移動速度、底線折返、3/4場衝刺及投籃測試等。

除了期盼SBL球團可透過外籍球員測試暨選秀會，尋找到適合的洋將外，帕克同樣期待，盼能找到能力出眾，以及中華隊新歸化的人選。（編輯：張雅淨）1081009