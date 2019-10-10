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2020東京奧運 大坂直美選擇日本國籍出戰

最新更新：2019/10/10 22:56
日本媒體報導，女網選手大坂直美將在2020年東京奧運穿上日本隊球衣，希望奪得人生中第一面奧運獎牌。（檔案照片／共同社提供）
日本媒體報導，女網選手大坂直美將在2020年東京奧運穿上日本隊球衣，希望奪得人生中第一面奧運獎牌。（檔案照片／共同社提供）

（中央社東京10日綜合外電報導）日本媒體報導，擁有美日雙重國籍的21歲女網選手大坂直美，已在日本法律規定期限前選擇保留日本國籍，她將在明年東京奧運穿上日本隊球衣，希望奪得人生中第一面奧運獎牌。

日本放送協會（NHK）報導，目前網球女單排名世界第3的大坂直美曾擁有日本及美國雙重國籍，她在接受NHK訪問時說，已確定要以日本選手身分出賽明年東京奧運，所以在本月16日就要滿22歲前，完成了選擇保有日本國籍的手續。

日本國籍法不允許雙重國籍，任何擁有雙重國籍的日本人，必須在22歲前選擇自己要保有的國籍。

大坂直美表示，以日本選手身分出賽奧運作為目標，是一種特別的想法，因為對自己的國家引以為傲打球，會更有感情。

談到迎戰奧運，大坂直美還說，因為這是她可以發揮的重要舞台，所以對自己在東京奧運的表現也有期待；雖然身旁人士對她抱有很大期望，讓自己也有不安，但會用自己的方式打球，希望能奪得金牌。

日本時事通信社（Jiji Press）報導，大坂直美出身日本大阪市，父親出身海地，她在3歲時就隨家人移居美國。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1081010

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