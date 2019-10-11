桃猿最後一次總冠軍賽 洪總：使出吃奶力氣搶勝

中職總冠軍賽12日起正式開打，同時也是Lamigo桃猿隊最後一次總冠軍賽。桃猿總教練洪一中（前左2）11日表示，面對短期賽，從明天開始，希望大家拿出自信心、使出吃奶的力氣全力搶勝」。中央社記者謝靜雯攝 108年10月11日

（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中職總冠軍賽明天開打，也是Lamigo桃猿隊最後一次總冠軍賽，總教練洪一中表示，對球員、教練來說，心態沒有什麼不一樣，明天開始「拿出自信、使出吃奶的力氣搶勝」。

中華職棒總冠軍賽明天開打，Lamigo桃猿隊明、後兩天將在主場桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，兄弟隊由洋投紐維拉先發，桃猿隊則由洋投李茲扛下重責。

桃猿隊9月中確定轉賣，由外資日本樂天株式會社接手，今年是最後一次用「Lamigo桃猿隊」的名稱打總冠軍賽，桃猿隊喊出要力拚三連霸、隊史第7冠。

桃猿隊今天下午在桃園棒球場練球，總教練洪一中表示，無論教練、 球員，球隊是否轉手，打總冠軍賽的心情不會不同，「無論是過去的La New、現在的Lamigo，之後的樂天， 打總冠軍賽就是全力搶勝」。

桃猿隊最後一次總冠軍賽，要挑戰隊史首度三連霸，洪一中卻說，「三連霸是外界的說法，對我來說，每次總冠軍賽都是從頭開始、全力搶勝」。

至於目前球隊備戰狀況，洪一中表示，球季進行中可能會擔心球員的調整狀況，那是因為後面還有許多比賽要面對，但已經走到總冠軍賽這個階段，談不上什麼擔心，「面對短期賽，從明天開始，希望大家拿出自信心、使出吃奶的力氣，全力搶勝」。（編輯：屈享平）1081011