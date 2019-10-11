積極復健趕上總冠軍賽 陳晨威：會被氛圍感動

（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中職總冠軍賽明天開打，Lamigo桃猿隊「快腿」陳晨威積極復健，終於趕上總冠軍賽。陳晨威表示，目前還沒感受過滿場2萬球迷的高張力比賽，「應該會被氛圍感動」。

中職總冠軍賽前兩戰，將於明、後天在桃園棒球場登場，由Lamigo桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，明天比賽的預售票已售完，現場將湧入滿場2萬名觀眾。

桃猿隊野手陳晨威今年球季出賽表現亮眼，本季一軍出賽87場，敲出107支安打，包括5發全壘打，打擊率3成，另有22次盜壘成功，但8月底因觸身球砸中右膝蓋下方，骨裂提前關機。

陳晨威很渴望跟著球隊打總冠軍賽，「這是我的第一次，也是桃猿隊的最後一次」，受傷當下聽到醫生評估需要休息3到4週，其實蠻擔心的，腳的狀況稍為好轉後，不斷跟防護員討論，就是希望可以拉快復健進度。

例行賽結束後，桃猿隊二軍有跟中職味全龍隊打交流賽，陳晨威也有2場出賽，他表示休息約1個月沒有比賽，剛開始打擊感覺有點生疏，第2場開始慢慢適應，也知道復健調整不能急。

桃猿隊總教練洪一中表示，陳晨威的復原狀況，經過教練團和防護員評估之後沒有問題，「他具有速度優勢，無論有沒有排在先發打序中，比賽若有什麼狀況，他都是可用之兵」。

陳晨威表示，目前投打跑守沒有什麼不舒服的感覺，生涯首度參加中職總冠軍賽很興奮，也知道總冠軍賽第1場比賽就滿場，「有點小緊張，應該會被整個氛圍感動」。（編輯：屈享平）1081011