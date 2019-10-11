首度扛中職總冠軍賽先發 李茲：兄弟是強悍對手

中職總冠軍賽系列戰首場12日將在桃園開打，Lamigo桃猿隊將由洋投李茲先發，他11日受訪表示，知道中信兄弟是強悍對手，上場就是拚輸贏。中央社記者謝靜雯攝 108年10月11日

（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中職總冠軍賽明天開打，Lamigo桃猿隊將由洋投李茲先發，李茲過去有投季後賽的經驗，但總冠軍賽先發是第一次，他表示知道兄弟是強悍的對手，上場就是拚輸贏。

中職7戰4勝制總冠軍賽明天開打，Lamigo桃猿隊挑戰隊史第7冠、中信兄弟隊則要拚隊史第8冠，今年總冠軍賽不僅是桃猿隊最後一次總冠軍賽，也是兄弟隊精神領袖彭政閔球員生涯最後一次總冠軍賽。

兄弟隊先前就公布，總冠軍賽第一戰將由洋投紐維拉先發，桃猿隊今天在桃園棒球場安排練球，總教練洪一中表示，「大家看過往的對戰成績和表現，就可以猜到我們是李茲先發」。

李茲今年一軍出賽總計拿下16勝、為本季中職勝投王，他表示教練團先前就已經告知他，將負責投總冠軍賽第一戰，過去雖然有過季後賽先發經驗，但是總冠軍賽先發是第一次。

李茲期待在總冠軍賽出賽，也說高張力的總冠軍賽可以帶來刺激，更可以專注在比賽當下，他感謝隊友和教練團的幫忙與信賴。

面對總冠軍賽首戰先發重責，李茲表示，當然會有壓力， 但希望自己可以保持冷靜，把最好的一面展現出來，至於是否有要特別留意中信兄弟隊哪名打者，李茲也表示，不會特別去想，「兄弟是很強悍的對手，不管是誰站上打擊區，想辦法抓到出局數」，總冠軍賽開打，上場就是拚輸贏。（編輯：張芷瑄）1081011