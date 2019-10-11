千賀滉大8局10K好投 軟銀決勝輪3連勝聽牌

日本職棒太平洋聯盟季後賽決勝輪，軟銀隊千賀滉大11日先發8局10K好投壓制，率隊7比0擊敗西武，拿下3連勝聽牌。（共同社提供）

（中央社記者謝靜雯台北11日電）日本職棒太平洋聯盟季後賽決勝輪，軟銀隊延續搶勝氣勢，今天投打發揮，千賀滉大先發8局10K好投壓制，率隊7比0擊敗西武，拿下3連勝聽牌，再1勝就可以晉級總冠軍賽。

太平洋聯盟季後賽第2輪（決勝輪）9日開打，聯盟例行賽排名第1名的西武隊保送1勝，軟銀隊前2場比賽先後以8比4、8比6拿勝，這次比賽軟銀隊派出千賀滉大先發，延續搶勝氣勢。

千賀滉大今天先發表現亮眼，僅在首局被首名打者秋山翔吾敲出安打，接著直到7局投完，都沒再被敲出安打，8局2人出局後，被源田壯亮敲出安打，但三振抓到該局第3個出局數、沒有失分。

千賀滉大總計用126球投8局，僅被敲出2支安打，投出10次三振、無失分，高橋純平後援1局關門，成功替球隊守住勝利。

軟銀隊11日首局就有攻勢，靠著接連安打先馳得點，2局再拿2分，拉開領先差距，軟銀隊4局靠著牧原大成（圖）2分砲取得5比0領先。（共同社提供）

日本職棒軟銀隊千賀滉大11日先發表現亮眼，總計用126球投8局，僅被敲出2支安打，投出10次三振、無失分。（共同社提供）

軟銀隊今天首局就有攻勢，靠著接連安打先馳得點，2局首名打者遭觸身球保送，內川聖一、牧原大成接連安打，單局再拿2分，拉開領先差距。

軟銀隊4局靠著牧原大成2分砲取得5比0領先，9局再靠著保送、安打、福田秀平二壘打，再添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

軟銀隊拿下今天勝利，目前6戰4勝制決勝輪連拿3勝聽牌，受到颱風哈吉貝影響，原訂明天舉行的日職季後賽賽程先前就宣布順延，13日比賽時程也有調整，軟銀隊只要再拿1勝，就可以取得「日本一」總冠軍賽門票。（編輯：張芷瑄）1081011