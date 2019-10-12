總冠軍賽首戰林泓育擔任桃猿DH 劉時豪先發蹲捕

（中央社記者楊啟芳桃園12日電）中華職棒總冠軍賽今天在桃園棒球場開打，賽前雙方先發打線名單出爐，Lamigo桃猿本季主戰捕手林泓育擔任指定打擊，由劉時豪擔任先發捕手搭配李茲，他表示，會盡力完成任務。

主場桃猿派出洋投李茲先發主投，打線部分，由陳晨威擔任開路先鋒、守中外野，接著依序為林立（三壘手）、藍寅倫（右外野手）、林泓育（指定打擊）、陳俊秀（一壘手）、朱育賢（左外野手）、郭嚴文（二壘手）、林承飛（游擊手）、劉時豪（捕手）。

桃猿本季主戰捕手林泓育此役擔任指定打擊，蹲捕工作交給劉時豪，本季他一軍出賽機會不像以往多，出賽41場敲出21支安打，包含1發全壘打，打擊率2成84，不過最後順利入選總冠軍賽28人名單，並在首戰擔任先發，與李茲搭配。

劉時豪表示，「能進名單就代表是肯定，總冠軍賽像短期盃賽，說長不長、說短不短，但就是盡力完成」。雖然例行賽因出賽機會不多，一度較難適應，不過劉時豪指出，目前狀況調整得不錯，「打了就知道，能不能先發是其次，這是要大家一起完成的」。

劉時豪過往曾有3次總冠軍賽經驗，出賽過11場，不過他談到，這次總冠軍賽球隊要挑戰3連霸，加上中信兄弟的「恰哥」彭政閔也要退休了，應該會格外好看。（編輯：張芷瑄）1081012